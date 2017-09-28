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Тиллерсон начинает визит в Китай

01:4828.09.2017
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© AP Photo / Lynne SladkyГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Lynne Sladky

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг начинает визит в Китай, одной из главных целей которого станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове.

Разница в датах

В официальной информации из Вашингтона и Пекина есть разночтения в датах визита. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт во вторник на брифинге сообщила, что поездка "состоится с 28 по 30 сентября".

Центр Гаваны. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Ее китайский коллега – представитель МИД Лу Кан, в свою очередь, уведомил, что "по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 30 сентября прибудет с визитом в Китай".

Можно предположить, что противоречие возникло из-за разницы во времени между двумя столицами. Вероятно, глава американской дипломатии покинет Вашингтон в четверг по местному времени, прилетит в Пекин в пятницу, а переговоры состоятся действительно в субботу.

В фокусе — КНДР

Впрочем, когда бы ни прошли эти переговоры, очевидно, что главная цель визита – обсуждение ситуации вокруг КНДР. Правда, Науэрт выделила и еще одну. По ее словам, "отчасти он будет посвящен подготовке визита президента (США Дональда Трампа) в Китай в ноябре".

"Госсекретарь встретится с лидерами Китая в преддверии приезда президента. Это его вторая поездка в Китай за время пребывания в должности", — добавила она.

Китайская сторона также сообщила о том, что предстоит обмен мнениями по двусторонним отношениям, по предстоящему до конца года государственному визиту президента США Дональда Трампа в Китай, а также по международным и региональным вопросам.

Лу Кан отметил, что постоянные контакты и взаимные визиты на высоком уровне свидетельствуют о нормальных и здоровых отношениях между двумя странами.

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
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"Мы готовы совместно с американской стороной поддерживать эту тенденцию двусторонних контактов и сотрудничества, а также делать общие усилия для того, чтобы предстоящий государственный визит президента США Дональда Трампа получился результативным", — заявил Лу Кан.

Науэрт уточнила, что "во время визита госсекретарь обсудит широкий круг вопросов, в том числе денуклеаризацию Корейского полуострова".

В последние дни в США в данном направлении была проведена довольно мощная подготовка. Тот же Тиллерсон несколько раз говорил о той важной роли, которую Китай играет в решении проблемы Пхеньяна.

В частности, на прошлой неделе глава дипломатического ведомства США в интервью телеканалу Fox News, заявил, что американская администрация постоянно общается с РФ и Китаем по северокорейской проблеме. "Мы ведем постоянный диалог с Китаем и с Россией, поскольку они могут играть очень важную роль в решении ядерной проблемы КНДР", — сказал он.

Чуть позднее, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения, Тиллерсон подчеркнул, что "сотрудничество с Китаем является необходимым в попытках мирового сообщества взять под контроль ядерные и ракетные угрозы КНДР".

Генерал Джозеф Данфорд свидетельствует в комитете по вооруженным силам сената США. 26 сентября 2017
© REUTERS / Aaron P. Bernstein
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По его словам, "если Китай действительно хочет денуклеаризировать Корейский полуостров и избежать конфликта прямо у своих границ, настало время ему и всему мировому сообществу оказать давление на КНДР, чтобы Пхеньян изменил стратегические расчеты, пока не слишком поздно".

Возможно, что на предстоящих переговорах будет затронута и тема санкций со стороны США, которым Вашингтон подвергает тех, кто, по его мнению, сотрудничает с КНДР. Почти всегда, как в прошлый раз, когда в минувший вторник Вашингтон ввел ограничения против ряда северокорейских банков и их представителей, в том числе и в Китае, в "черные списки" попадают и китайские граждане или компании.

На другие темы

Однако КНДР будет пусть и главной, но отнюдь не единственной темой для обсуждения. Науэрт сообщила, что речь в числе прочего пойдет о торговле и инвестициях. "Визит госсекретаря в Китай подтверждает нацеленность администрации на расширение интересов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере экономики и безопасности", — сказала она.

Одна из тем, на которую в США традиционно обращают внимание в связи с Китаем, – это свобода мореходства. В частности, в Вашингтоне постоянно призывают Пекин к мирному решению вопросов вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море.

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