В Мексику прилетел самолет с гуманитарной помощью из России

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи совершил в среду посадку в аэропорту мексиканского Акапулько, сообщил РИА Новости консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

"Только что приземлился", — сказан консул.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что всего в Мексику, пострадавшую от сильного землетрясения, отправлено порядка 35 тонн груза, в том числе продукты питания, палатки и предметы первой необходимости.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1. По последним данным, погибли 333 человека.

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