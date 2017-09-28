Под Винницей прекратились взрывы на складе с боеприпасами

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фото

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взрывы на военном складе в Винницкой области прекратились, сообщило Минобороны Украины.

"По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов… Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что на данный момент ведутся работы по ликвидации последствий происшествия, в частности, группы по разминирования обезвреживают взрывоопасные предметы.

Пожар на складе

Во вторник вечером под Винницей начался пожар на военных складах. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из Калиновки и окрестных сел. Местные власти заявили о двух пострадавших в результате инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что на военных складах под Винницей хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Версии случившегося

Военная прокуратура Украины центрального региона Украины, которая возбудила уголовное дело по факту случившегося, сообщила, что расследования передано в Службу безопасности Украины (СБУ).

В украинской Генпрокуратуре заявили о четырех версиях случившегося, однако на данный момент известна только одна из них — это "диверсия".

Других подробностей о ходе расследования пока не сообщается.

Пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра считает произошедшее под Винницей диверсией. Он утверждает, накануне пожара правоохранители под видом антитеррористических учений проводили операцию по задержанию диверсантов, однако часть из них скрылась и спровоцировала пожар на складах.

"Найти и наказать"

При этом депутат Верховной рады Надежда Савченко допускает, что пожар на складах боеприпасов под Винницей могли организовать для того, чтобы скрыть следы торговли Украиной оружием.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал найти и наказать виновных в пожаре на военных складах под Винницей.

"На военном кабинете СНБО обратился к руководителям Генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии. Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Если есть другие версии, значит будем привлекать к ответственности тех, кто виновен по другим версиям", — написал Порошенко в Facebook.

Украинский лидер также сообщил, что еще утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения ЧП.

Треть арсенала уничтожена

В Генштабе Украины отметили, что по предварительным данным уничтожено около трети арсенала, хранившегося на складе.

Советник президента Бирюков, в свою очередь, сообщил, что детонируют лишь те снаряды, которые находились на открытых площадках, при этом подземные склады не пострадали.

Всего на складе, по информации Минобороны Украины, находится около 83 тысяч тонн боеприпасов.