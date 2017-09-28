РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Под Винницей прекратились взрывы на складе с боеприпасами

Сюжет:
Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (57)
01:2228.09.2017
(обновлено: 01:31 28.09.2017)
04990
© REUTERS / Yurii BasiukПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фотоПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фото
© REUTERS / Yurii Basiuk

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взрывы на военном складе в Винницкой области прекратились, сообщило Минобороны Украины.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
В Киеве заявили о задержании диверсантов перед пожаром под Винницей
"По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов… Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что на данный момент ведутся работы по ликвидации последствий происшествия, в частности, группы по разминирования обезвреживают взрывоопасные предметы.

Пожар на складе

Во вторник вечером под Винницей начался пожар на военных складах. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из Калиновки и окрестных сел. Местные власти заявили о двух пострадавших в результате инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что на военных складах под Винницей хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Версии случившегося

Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Рособоронэкспорте объяснили, почему взрываются военные склады на Украине
Военная прокуратура Украины центрального региона Украины, которая возбудила уголовное дело по факту случившегося, сообщила, что расследования передано в Службу безопасности Украины (СБУ).

В украинской Генпрокуратуре заявили о четырех версиях случившегося, однако на данный момент известна только одна из них — это "диверсия".
Других подробностей о ходе расследования пока не сообщается.

Пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра считает произошедшее под Винницей диверсией. Он утверждает, накануне пожара правоохранители под видом антитеррористических учений проводили операцию по задержанию диверсантов, однако часть из них скрылась и спровоцировала пожар на складах.

Суд над Михаилом Саакашвили во Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили назвал взрыв под Винницей "циничным подарком" Путина Порошенко
При этом депутат Верховной рады Надежда Савченко допускает, что пожар на складах боеприпасов под Винницей могли организовать для того, чтобы скрыть следы торговли Украиной оружием.

"Найти и наказать"

Президент Украины Петр Порошенко потребовал найти и наказать виновных в пожаре на военных складах под Винницей.

"На военном кабинете СНБО обратился к руководителям Генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии. Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Если есть другие версии, значит будем привлекать к ответственности тех, кто виновен по другим версиям", — написал Порошенко в Facebook.

Украинский лидер также сообщил, что еще утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения ЧП.

Треть арсенала уничтожена

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На Украине заявили о "российском следе" в ЧП на военном складе под Винницей
В Генштабе Украины отметили, что по предварительным данным уничтожено около трети арсенала, хранившегося на складе.

Советник президента Бирюков, в свою очередь, сообщил, что детонируют лишь те снаряды, которые находились на открытых площадках, при этом подземные склады не пострадали.

Всего на складе, по информации Минобороны Украины, находится около 83 тысяч тонн боеприпасов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена