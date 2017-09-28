В Лондоне продали сценарий "Завтрака у Тиффани" с пометками Одри Хэпберн

ЛОНДОН, 28 сен – РИА Новости, Мария Табак. Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками британской актрисы Одри Хэпберн продан в среду вечером на торгах Christie"s за рекордную для сценария сумму в 632,7 тысячи фунтов стерлингов.

"Это мировой рекорд за сценарий фильма. Эстимейт составлял 60-90 тысяч фунтов стерлингов", — рассказала РИА Новости представитель аукционного дома.

В 140-страничном сценарии имеются сцены, впоследствии вырезанные из окончательной редакции фильма. Сценарий изобилует пометками актрисы.

Глава британского отделения Christie"s Орландо Рок в преддверии торгов признался, что сценарий – один из его любимых лотов на торгах личными вещами Хэпберн.

"Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный", — отметил он.

Всего на торги выставлены порядка 500 предметов, некогда принадлежавших Хэпберн: документы, платья, аксессуары, фотографии.