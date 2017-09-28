ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд обвинил Россию в раздувании спора между президентом США Дональдом Трампом и игроками Национальной футбольной лиги (NFL) в Twitter для обострения внутриамериканских конфликтов, не приведя доказательство своих слов.

"Даже на этой неделе мы видели, как русские и их "тролли" начали распространять хэштеги #take a knee (#склони колено) и #boycott NFL (бойкотируй NFL). В минувшие выходные они занимали обе стороны спора и продвигали их как можно больше, чтобы повысить уровень шума в Америке, который бы сделал так, чтобы большая проблема выглядела еще больше", — заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Лэнкфорд на слушаниях в сенатском комитете по внутренней безопасности, посвященных стоящим перед США угрозам.

Трамп в пятницу на митинге в Алабаме раскритиковал игроков NFL, которые устраивали акцию во время исполнения гимна США, становясь на колени — по их задумке, это должно было напомнить об эпохе рабства в США. Президент грубо обругал протестующих, а затем в течение нескольких дней продолжал нападки в Twitter, заявив, что не хочет видеть игроков, устраивающих подобные акции, в Белом доме.

Полемика Трампа и спортсменов стала главной темой американской новостной жизни в течение нескольких дней. Руководитель NFL Роджер Гуделл выпустил заявление, в котором осудил Трампа. Кроме того, баскетбольный клуб "Голден Стейт Уорриорз" заявил, что не поедет в Белый дом на традиционную встречу чемпионов NBA с президентом. В спор также включились знаменитые баскетболисты Леброн Джеймс из "Кливленд Кавальерс" и Коби Брайант, в прошлом выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.