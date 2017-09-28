Посол России в США вручил верительные грамоты главе ОАГ

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в среду вручил верительные грамоты генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

Россия обладает статусом наблюдателя в ОАГ, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне. Как отметили в пресс-службе, Россия рассматривает эту организацию как "важный многосторонний форум для развития диалога в западном полушарии, а также региональным механизмом содействия межамериканскому взаимопониманию и сотрудничеству".

"Интерес России к Латинской Америке носит последовательный и долгосрочный характер. Мы поддерживаем стратегические партнерские отношения с целым рядом стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы стараемся развивать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами и интеграционными объединениями в регионе", — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии напомнили, что Россия проводит со странами Латинской Америки ряд совместных программ. В частности, МВД РФ готовит офицеров по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Перу и Никарагуа, а за последние годы в учебных заведениях российского министерства прошли подготовку 350 граждан стран Латинской Америки. Кроме того, на Кубе МЧС РФ организованы курсы по подготовке спасателей и пожарных, где обучаются представители восьми стран региона.