КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко потребовал найти и наказать виновных в пожаре на складах боеприпасов в Винницкой области.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"На военном кабинете СНБО обратился к руководителям Генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии. Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Если есть другие версии, значит будем привлекать к ответственности тех, кто виновен по другим версиям", — написал Порошенко в Facebook.

Он также сообщил, что еще утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения ЧП.