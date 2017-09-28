Под Винницей локализовали пожар на складах с боеприпасами

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (56)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фото

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фото

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар на складах боеприпасов в Винницкой области, сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин в ходе заседания военного кабинета во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщила пресс-служба президента, Чечеткин доложил на военном кабинете о состоянии дел на месте чрезвычайного происшествия.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Пожар локализован. Мы не ожидаем дальнейшего распространения, и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления", — сказал Чечеткин, который вернулся с мечта ЧП.

По его словам, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, в случае необходимости возобновит свою работу.