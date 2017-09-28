Белый Дом предложил принять в 2018 году до 45 тысяч беженцев

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа направила в конгресс доклад с предложением принять в 2018 финансовом году до 45 тысяч беженцев, заявил журналистам на брифинге представитель администрации США.
Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.
"Госсекретарь проинформирует конгресс о предложении администрации принять до 45 тысяч беженцев со всего мира в 2018 финансовом году", — сообщил американский чиновник.
Он пояснил, что в это число будут входить: 19 тысяч беженцев из Африки, 5 тысяч — из Восточной Азии, 2 тысячи — из Европы и Центральной Азии, 1,5 тысячи — из Латинской Америки и стран Карибского бассейна, 17 тысяч — из Южной Азии и Ближнего Востока.
По словам чиновника, главным приоритетом администрации является "безопасность американских граждан". Кроме того, он рассказал, что США продолжат "предлагать защиту" тем, "кого преследуют из-за расы, этнической принадлежности, политического мнения, национальности, религии или участия в определенной социальной группе, включая ЛГБТ сообщество".