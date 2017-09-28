СМИ назвали возможную дату прибытия посла США в Россию

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новый посол США в России, на пост которого сейчас рассматривается бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман, может прибыть в Москву до 3 октября — даты вручения верительных грамот в Кремле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

"Ближайшее вручение верительных грамот в Кремле должно пройти 3 октября, поэтому Хантсман хочет успеть прилететь в Россию до этого момента. Иначе ему придется ждать еще целый месяц, прежде чем официально приступить к работе. Плохо, если посольство еще как минимум на месяц останется без посла", — заявил изданию один из источников.

По данным газеты, даже если сенат США не успеет утвердить Хантсмана в ближайшие дни, он все равно намеревается приехать в Россию в начале октября.

Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. После единогласного одобрения в комитете сената США по иностранным делам его кандидатура направлена на утверждение в сенат. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Он уже был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.