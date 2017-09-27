Бывший лидер "Альтернативы для Германии" планирует создать новую партию

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри и ее супруг, глава фракции АдГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Маркус Претцель, объявившие о решении покинуть "Альтернативу", планируют создать новую партию, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.

В интервью изданию Претцель сообщил, что прототипом партии может стать баварский Христианско-социальный союз (ХСС). "Нужен ХСС в масштабах всей Германии", — сказал он.

Претцель отметил, что нынешние партии в существующих формах представляют собой "черные дыры" в плане распределения средств, а также в кадровом отношении. "АдГ" в настоящий момент является богатой партией. Однако деньги растрачиваются в ходе внутренней борьбы за власть", — заявил он.

Кроме того, сообщается, что супружеская чета ориентируется на движение "Вперед" президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Претцеля, Макрон показал, "как за короткое время привнести что-то новое и свежее в политику". Кроме того, отметил Претцель, что как политик им импонирует глава МИД Австрии, председатель коалиционной Народной партии Себастьян Курц, который намерен бороться с исламизмом в стране.

Как пишет газета, основные вопросы, на которых фокусируется партия, звучат "знакомо" — это миграция, ассимиляция, интеграция, позиция в отношении ислама, внутренняя безопасность. Кроме того, в повестке также появится такая тема, как реформы социальной и налоговой систем.

Ранее сообщалось, что Петри зарегистрировала доменное имя dieblauen.de (в переводе с немецкого "голубые" — ред.). Позднее она сообщила, что речь идет о "некой идее", смысл которой она собирается раскрыть позже.

Претцель прокомментировал это так: "Голубой — красивый цвет, но не имя для партии".