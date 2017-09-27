Каталонский суд предписал полиции не допустить проведения референдума

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества.
Согласно судебному постановлению, каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra, гражданская гвардия Испании и национальная полиция должны препятствовать открытию помещений, где собираются организовать избирательные участки, и закрывать те, которые будут открыты.
Кроме того, суд напомнил, что сотрудники правоохранительных органов обязаны "изымать всем материалы, связанные с референдумом", который они найдут – то есть бюллетени и урны.
Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратура от действий, связанных с проведением референдума. "Прокуратура должна прекратить процессуальные действия, выдачу инструкций в связи с расследованием этих фактов", — говорится в судебном постановлении.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.