Каталонский суд предписал полиции не допустить проведения референдума

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества.

Согласно судебному постановлению, каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra, гражданская гвардия Испании и национальная полиция должны препятствовать открытию помещений, где собираются организовать избирательные участки, и закрывать те, которые будут открыты.

В постановлении говорится, что правоохранительные органы должны "препятствовать до 1 октября использованию помещений или государственных зданий для… подготовки референдума". Кроме того, они должны "препятствовать деятельности или открытию общественных помещений для использования как логистических структур или подсчетов", таких как "центры обработки, приема, подсчета голосов или управления ими".

Кроме того, суд напомнил, что сотрудники правоохранительных органов обязаны "изымать всем материалы, связанные с референдумом", который они найдут – то есть бюллетени и урны.

Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратура от действий, связанных с проведением референдума. "Прокуратура должна прекратить процессуальные действия, выдачу инструкций в связи с расследованием этих фактов", — говорится в судебном постановлении.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.