Пожар на складах в Виннице уничтожил боеприпасов на $800 миллионов

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Спасателям пока не удалось потушить пожар на складе Минобороны Украины под Винницей. Однако в оборонном ведомстве сообщили, что взрывы боеприпасов уже прекратились.

Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара. Основной версией следствия является "диверсия". В то же время следователи пока не смогли попасть на место событий из-за угрозы взрывов.

Вечером в среду также ожидается заседание военного кабинета во главе с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого будут рассмотрены обстоятельства возгорания на складе.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Пожар идет на спад

Это уже четвертый пожар на военных складах на Украине за два года. По данным спасателей, масштаб пожара под Винницей к вечеру среды уменьшился. К ликвидации пожара привлечены 2,5 тысячи человек, 347 единиц техники, в том числе два пожарных самолета АН-32П и семь противопожарных танков.

"По состоянию на 17.30 (совпадает с мск) авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществила 11 сбросов воды. Значительно снижена пожарная опасность, пламя остается на считанных очагах пожара", — сообщил в эфире украинского телевидения пресс-секретарь управления Госслужбы по ЧС в Винницкой области Александр Кутовый.

Он затруднился назвать точную площадь пожара. Ранее в среду спасатели заявили, что планируют ликвидировать пожар в течение суток.

В то же время из близлежащих населенных пунктов продолжают эвакуировать жителей. Всего из восьми населенных пунктов эвакуировано около 30 тысяч человек. По данным СМИ, больше всего от разрывов снарядов пострадали город Калиновка и село Павловка, где взрывной волной во многих домах выбиты окна. На улицах населенных пунктов обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как заявили в Минобороны Украины, "по состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов".

"Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками", — говорится в сообщении ведомства.

Информация о погибших в результате пожара по-прежнему не поступала, количество пострадавших в течение суток не изменилось – в больницы с травмами доставлены два человека.

Делом займется СБУ

Военная прокуратура центрального региона Украины, возбудившая уголовное дело о пожаре, сообщила, что передала его на расследование в Службу безопасности Украины (СБУ). При этом прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство по делу.

Как сообщила пресс-служба СБУ, на месте событий начали работать саперы. Они должны расчистить территорию склада, что позволит следователям попасть на место событий, чтобы собрать необходимые улики и назначить судебные экспертизы. Сейчас идет допрос свидетелей.

По данным Генпрокуратуры Украина, в деле рассматриваются четыре версии, однако сейчас известна только одна из них – это "диверсия".

Других подробностей о ходе расследования пока не сообщается.

Пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра считает произошедшее под Винницей диверсией. Он утверждает, накануне пожара правоохранители под видом антитеррористических учений проводили операцию по задержанию диверсантов, однако часть из них скрылась и спровоцировала пожар на складах.

Ущерб пока не оценили

Власти пока не назвали хотя бы предварительную сумму ущерба от пожара. При этом Генштаб вооруженных сил Украины заявил, что огнем повреждено около 30% арсенала.

"Только что с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара", — цитирует агентство "Укринформ" начальника пресс-службы украинского Генштаба Владислава Селезнева.

По данным Винницкой областной администрации, всего на территории складов хранилось приблизительно 188 тысяч тонн боеприпасов.

Как сообщил пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра, основная масса необходимых для украинской армии снарядов не пострадала, так как находилась в подземных бункерах, взрывались танковые снаряды и 120 миллиметровые мины, которые хранились на улице.

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник оценил ущерб от пожара в 800 миллионов долларов. "Сегодня в Калиновке сгорело боеприпасов на ориентировочно 800 миллионов долларов. То есть говорить, что ничего не случилось и говорить, что танковые снаряды там не были нужны, их все равно пришлось бы утилизировать… Если есть такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет 800 миллионов долларов в гривневом эквиваленте", — заявил Винник в комментарии информагентству УНН.

Военный кабинет

Еще в среду утром пресс-секретарь президента Святослав Цеголко анонсировал созыв военного кабинета для обсуждения ситуации с пожаром на складах под Винницей. При этом конкретное время заседания не сообщалось.

По данным СМИ, заседание состоится в среду вечером, в частности, ориентировочное время начала встречи – 20.00 мск.

Премьер Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что причины пожара под Винницей установят правоохранители. В то же время он потребовал наказания для лиц, которые ответственны за ситуацию на складах. По его словам, после предыдущих аналогичных пожаров на военных арсеналах нужно было сделать правильные выводы. Гройсман добавил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании военного кабинета под председательством Порошенко.