Генпрокуратура Ирака будет преследовать организаторов курдского референдума

БАГДАД, 27 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Ирака запросила у властей страны список имен организаторов курдского референдума о независимости для начала их преследования по закону, сообщил официальный представитель иракской судебной власти Абдель Саттар Берекдар.

Ранее парламент Ирака подтвердил намерение властей начать судебный процесс против организаторов референдума о независимости Иракского Курдистана, включая многолетнего президента автономии Масуда Барзани.

"Генпрокуратура требует от министерского совета по национальной безопасности и соответствующих структур направить заявление с именами персон, нарушивших конституцию и решение верховного суда, для принятия в их отношении законных мер", — говорится в заявлении Берекдара.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в понедельник, несмотря на запрет парламента и верховного суда Ирака. Отделение от Ирака поддержали около 93% проголосовавших курдов.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.