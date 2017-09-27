Трамп назвал премьера Испании "президентом" и забыл, как его зовут

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем назвал его "президентом" и неправильно написал его имя в соцсети.

"Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию жестокого северокорейского режима", — говорится в сообщении главы Белого дома в Twitter.

It was an honor to welcome President @MarianoraJoy of Spain. Thank you for standing w/ us in our efforts to isolate the brutal #NoKo regime. pic.twitter.com/43U4T34JgF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 сентября 2017 г.

На совместной пресс-конференции Трамп также называл испанского премьера "господин президент". На видеозаписи (с 1:00) видно, как американский лидер представляет журналистам Рахоя, читая подготовленный текст с такой интонацией, будто впервые его видит. Когда Трамп называет Рахоя "президентом", тот резко поворачивается и смотрит на него с недоумением. Журналисты же называли Рахоя премьером, но Трамп не обратил на это внимания.

Официально должность Рахоя по-испански называется Presidente del Gobierno, что дословно переводится как "президент правительства". Однако это не означает, что Рахоя можно называть "президентом". Не исключено, что в путанице виноваты сотрудники Белого дома. Анонсируя пресс-конференцию в Twitter, администрация президента тоже назвала испанского премьера "президентом". Не сразу заметили ошибку и в Washington Post.

© Фото : Скриншот сайта Washington Post Материал в Washington Post, где премьер-министра Испании ошибочно называют президентом. Копия из кэша © Фото : Скриншот сайта Washington Post Материал в Washington Post, где премьер-министра Испании ошибочно называют президентом. Копия из кэша

Однако в социальных сетях на Трампа обрушилась волна критики.

"Трамп неоднократно назвал Мариано Рахоя "президентом Испании". Он премьер. Это беспрецедентно. Или, как сказал бы Трамп, беспрезидентно", — шутит ShirleyLittle51.

trump kept calling Mariano Rajoy the President of Spain. He is Prime Minister. That is also unprecedented or in trump's words unpresidented — Shirley Little (@ShirleyLittle51) 27 сентября 2017 г.

​"Друзья. Мне кажется, Трамп не в курсе, что Испания — это конституционная монархия", — пишет NatalieGBorden.