На складе боеприпасов под Винницей прекратились взрывы

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (53)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Министерство обороны Украины заявляет, что взрывы боеприпасов на военном складе в Винницкой области прекратились.

Накануне вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов… Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, меры по ликвидации последствий происшествия продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы по разминированию.