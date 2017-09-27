Курды против всех: результаты референдума объявлены под окрики Багдада

ЭРБИЛЬ (Ирак), 27 сен — РИА Новости. В Эрбиле объявлены результаты референдума о независимости Иракского Курдистана: более 92% проголосовали "за". Одновременно противостояние с Багдадом и соседями продолжает раскручиваться.

Официальные результаты

По окончательным официальным итогам подсчета бюллетеней по голосованию на референдуме о независимости Иракского Курдистана 25 сентября, "за" проголосовали 92,7 процентов избирателей, объявила Высшая независимая комиссия по выборам и референдуму Курдистана. Это 2,86 миллионов избирателей.

Против отделения от Ирака проголосовали 7,2% избирателей, или 224 тысячи.

По заявлению комиссии, референдум прошел без нарушений.

"Во всех частях Курдистана мы провели свою работу. Процесс прошел очень успешно. Принимало участие много международных наблюдателей. Референдум прошел без нарушений", — объявили представители комиссии на брифинге, который прошел в Эрбиле в гостинице "Диван".

Независимость может быть объявлена в течение двух месяцев

Сразу после объявления результатов на улицах Эрбиля, Киркука и Сулеймании начался праздник. Люди выходят на улицы, танцуют, запускают фейерверки, машины бибикают, из их открытых окон играет громкая национальная музыка.

По мнению вице-председателя парламента автономии Джаффара Эминки (Jaffar Eminki), независимость Иракского Курдистана может быть провозглашена в течение одного-двух месяцев. Но объявлению независимости будут предшествовать переговоры с Багдадом — в частности, о границах между Ираком и Курдистаном, а также на темы нефти и газа. В самих переговорах курды намерены "опираться на результаты референдума", пояснил он.

"Было такое мнение, что нужно объявить независимость на следующий Новруз (новый год у некоторых восточных народов, который отмечается 22 марта — ред.), но это слишком поздно. Народное решение надо уважать. Мы должны провозгласить (независимость). Это не принадлежит какой-то партии или парламенту. Мы должны провозгласить", — заявил Эминки.

По его прогнозу, "в ближайшем будущем Багдад поймет и примет результаты референдума".

Над Курдистаном безоблачное небо

Пока, впрочем, Багдад явно далек от такого "понимания" — из иракской столицы звучат заявления одно воинственней другого. В среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы. Ряд авиакомпаний, в частности турецкие, объявили, что собираются выполнить предписание Багдада.

Авиакомпания "Армения", выполняющая еженедельные рейсы из аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщила пассажирам о возможном закрытии Эрбиля и переносе в этой связи своего рейса на более раннее время, рассказали РИА Новости пассажиры. Авиакомпания "Армения" по субботам выполняет рейсы из Еревана в Эрбиль. В 13.30 по армянскому времени (12.30 мск) самолет вылетает из Еревана, в 21.30 по иракскому времени летит из Эрбиля в Армению.

"Представитель авиакомпании сообщил нашей группе, что у них есть информация о возможном закрытии аэропорта Эрбиля с 18.00 субботы. В этой связи авиакомпания предупреждает пассажиров, что рейс может быть перенесен на более раннее время, чтобы успеть до закрытия неба над Иракским Курдистаном", — сообщил РИА Новости руководитель группы пассажиров.

Багдад наносит ответный удар

Парламент Ирака подтвердил, что власти намерены преследовать в судебном порядке курдских чиновников, ответственных за референдум о независимости Иракского Курдистана, в том числе главу автономного региона Масуда Барзани.

"Подтверждаются решения, принятые министерским советом по национальной безопасности на последнем заседании, в частности решение преследовать в судебном порядке ответственных за проведение референдума, в том числе главу региональной власти (Барзани)… и предать их суду в соответствии с действующим иракским законом", — говорится в заявлении парламента, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Также парламент Ирака потребовал закрыть все пограничные переходы, которые находятся вне контроля федеральных властей, и считать провозимые через них товары контрабандными, призвал соседние страны принять необходимые меры для поддержки правительства Ирака в исполнении этого решения.

Парламент призвал правительство страны вызвать послов тех стран, которые имеют представительства в Иракском Курдистане, чтобы закрыть их и перенести в другие провинции.

Наконец, парламент Ирака поручил правительству вернуть под контроль Багдада нефтяные месторождения в спорных с курдами районах, в том числе в провинции Киркук.

"Правительство должно вернуть северные месторождения в Киркуке и спорных районах под надзор и контроль федерального министерства нефти и не допустить вторжения какой-либо партии, действующей в этих регионах", — говорится в документе. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркука.

В Генконсульстве России пока спокойно

В генконсульстве РФ в Ираке сообщили, что пока ничего не знают о закрытии консульств в Курдистане.

"Это они должны уже обращаться напрямую не к курдам, а непосредственно к Москве… Направлять соответствующие бумаги, что закрываются консульства. Это сложный процесс", — заявил РИА Новости консул Виктор Симаков.

"Это все Багдад должен согласовывать с Москвой. Это длительный процесс, это в одночасье не закрывается. А если даже они примут решение о закрытии генконсульств, будет вопрос, а как нам (дипломатам) отсюда выбираться. Будут договариваться с кем-то из соседей, чтобы специально для дипломатов открыли коридор, чтобы мы смогли покинуть территорию Курдистана. Это все время", — объяснил генконсул РФ.

В Киркуке сохраняют оптимизм

И все-таки представители мятежной автономии не теряют оптимизма. Губернатор Киркука Наджмаддин Карим заявил, что решение иракского парламента о вводе войск в провинцию Киркук связано с политическим торгом и политическим давлением из-за надвигающихся в стране выборов в законодательный совет.

"Эти новости далеки от реальности, и, возможно, часть из них является политическим торгом, политическим давлением, в особенности потому, что в Ираке надвигаются выборы в 2018 году", — заявил Карим провинции РИА Новости. Он усомнился, что иракской армии удастся войти в районы, подконтрольные курдской пешмерга.

Что касается добычи и транспортировки нефти в Киркуке, то они будут продолжены, считает губернатор. Продолжится и сотрудничество с компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", уверен он.

"Я считаю, что у (иностранных нефтяных) компаний определенное беспокойство присутствует. Но у меня есть полная убежденность, что эти проблемы разрешатся, будет продолжена добыча и транспортировка нефти. Среди этих соглашений и соглашение компании "Роснефть" с регионом Курдистан, контракты с другими компаниями, среди которых и "Газпромнефть", — сказал Карим.