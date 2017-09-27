Курды против всех: результаты референдума объявлены под окрики Багдада

ЭРБИЛЬ (Ирак), 27 сен — РИА Новости. В Эрбиле объявлены результаты референдума о независимости Иракского Курдистана: более 92% проголосовали "за". Одновременно противостояние с Багдадом и соседями продолжает раскручиваться.
Официальные результаты
Против отделения от Ирака проголосовали 7,2% избирателей, или 224 тысячи.
По заявлению комиссии, референдум прошел без нарушений.
"Во всех частях Курдистана мы провели свою работу. Процесс прошел очень успешно. Принимало участие много международных наблюдателей. Референдум прошел без нарушений", — объявили представители комиссии на брифинге, который прошел в Эрбиле в гостинице "Диван".
Независимость может быть объявлена в течение двух месяцев
Сразу после объявления результатов на улицах Эрбиля, Киркука и Сулеймании начался праздник. Люди выходят на улицы, танцуют, запускают фейерверки, машины бибикают, из их открытых окон играет громкая национальная музыка.
"Было такое мнение, что нужно объявить независимость на следующий Новруз (новый год у некоторых восточных народов, который отмечается 22 марта — ред.), но это слишком поздно. Народное решение надо уважать. Мы должны провозгласить (независимость). Это не принадлежит какой-то партии или парламенту. Мы должны провозгласить", — заявил Эминки.
По его прогнозу, "в ближайшем будущем Багдад поймет и примет результаты референдума".
Над Курдистаном безоблачное небо
Пока, впрочем, Багдад явно далек от такого "понимания" — из иракской столицы звучат заявления одно воинственней другого. В среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы. Ряд авиакомпаний, в частности турецкие, объявили, что собираются выполнить предписание Багдада.
"Представитель авиакомпании сообщил нашей группе, что у них есть информация о возможном закрытии аэропорта Эрбиля с 18.00 субботы. В этой связи авиакомпания предупреждает пассажиров, что рейс может быть перенесен на более раннее время, чтобы успеть до закрытия неба над Иракским Курдистаном", — сообщил РИА Новости руководитель группы пассажиров.
Багдад наносит ответный удар
Парламент Ирака подтвердил, что власти намерены преследовать в судебном порядке курдских чиновников, ответственных за референдум о независимости Иракского Курдистана, в том числе главу автономного региона Масуда Барзани.
Также парламент Ирака потребовал закрыть все пограничные переходы, которые находятся вне контроля федеральных властей, и считать провозимые через них товары контрабандными, призвал соседние страны принять необходимые меры для поддержки правительства Ирака в исполнении этого решения.
Наконец, парламент Ирака поручил правительству вернуть под контроль Багдада нефтяные месторождения в спорных с курдами районах, в том числе в провинции Киркук.
"Правительство должно вернуть северные месторождения в Киркуке и спорных районах под надзор и контроль федерального министерства нефти и не допустить вторжения какой-либо партии, действующей в этих регионах", — говорится в документе. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркука.
В Генконсульстве России пока спокойно
В генконсульстве РФ в Ираке сообщили, что пока ничего не знают о закрытии консульств в Курдистане.
"Это все Багдад должен согласовывать с Москвой. Это длительный процесс, это в одночасье не закрывается. А если даже они примут решение о закрытии генконсульств, будет вопрос, а как нам (дипломатам) отсюда выбираться. Будут договариваться с кем-то из соседей, чтобы специально для дипломатов открыли коридор, чтобы мы смогли покинуть территорию Курдистана. Это все время", — объяснил генконсул РФ.
В Киркуке сохраняют оптимизм
И все-таки представители мятежной автономии не теряют оптимизма. Губернатор Киркука Наджмаддин Карим заявил, что решение иракского парламента о вводе войск в провинцию Киркук связано с политическим торгом и политическим давлением из-за надвигающихся в стране выборов в законодательный совет.
Что касается добычи и транспортировки нефти в Киркуке, то они будут продолжены, считает губернатор. Продолжится и сотрудничество с компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", уверен он.
"Я считаю, что у (иностранных нефтяных) компаний определенное беспокойство присутствует. Но у меня есть полная убежденность, что эти проблемы разрешатся, будет продолжена добыча и транспортировка нефти. Среди этих соглашений и соглашение компании "Роснефть" с регионом Курдистан, контракты с другими компаниями, среди которых и "Газпромнефть", — сказал Карим.