В Атлантическом океане тропический шторм "Ли" усилился до урагана

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тропический шторм "Ли", сформировавшийся в середине сентября в Атлантическом океане, усилился до урагана третьей категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Ли" стал пятым крупным ураганом за 2017 год", — поясняет центр.

По его данным, ураган сейчас продвигается в северо-западном направлении со скоростью 11 километров в час. Как сообщают синоптики, максимальная скорость порывов ветра достигает 185 километров в час.

Кроме того, по данным метеорологов, тропический шторм "Мария" снова усилился до урагана первой категории. Максимальная скорость ветра — 120 километров в час. Ураган идет на север и северо-восток со скоростью 10 километров в час.

Ранее сообщалось, что в результате урагана "Мария", по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики.