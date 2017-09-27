Flydubai с 30 сентября прекращает полеты в Иракский Курдистан

ДУБАЙ, 27 сен — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai приостанавливает полеты в столицу Иракского Курдистана Эрбиль с 30 сентября, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель авиакомпании.

"По получении извещения НОТАМ, выпущенного уполномоченными органами Ирака, авиакомпания Flydubai временно приостанавливает свои рейсы в Эрбиль с 30 сентября", — отметил представитель.

Ранее в среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы.

Правительство Ирака потребовало от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным.

Ранее в клиентской службе другой эмиратской авиакомпании Air Arabia, которая летает в столицу Иракского Курдистана из Шарджи, РИА Новости сообщили, что с пятницы она приостанавливает рейсы в Эрбиль до последующего уведомления.