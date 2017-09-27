Додон выступил против сужения сферы применения русского языка в Молдавии

КИШИНЕВ, 27 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что категорически против сужения сферы применения русского языка как языка межэтнического общения в республике.

Ранее Координационный совет по телевидению и радио обратил внимание теле и радиокомпаний в республике на то, что необходимо использовать в программах на русском языке названия населенных пунктов, то есть — Кишинэу, Бэлць, Орхей и их производные. Ошибочным, по мнению экспертов КСТР, использование названий населенных пунктов Кишинев, Бельцы, Оргеев и т.д.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, Молдавия является полиэтнической страной. "Этническое разнообразие, обогащающее нашу общую культуру — сила, а не слабость нашего общества", — отметил президент.

Он подчеркнул "важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу".

"Высказался категорически против сужения сферы применения русского языка как языка межэтнического общения в Молдавии. Осудил решения Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) по навязыванию СМИ наименований населенных пунктов в Молдавии в противоречии с нормами языков, на которых выходят эти средства массовой информации", — добавил Додон.

Президент Молдавии также выразил надежду, что межэтнический мир в республике будет сохраняться и дальше.