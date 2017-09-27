Депутат от ЕС назвал "более чем тревожной" ситуацию на Украине

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Ситуация с соблюдением прав человека на Украине очень тревожная, но из-за геополитического фактора эту тему в ЕС стараются не поднимать, считает депутат Европарламента от Болгарии, член фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Георги Пирински.
Он объяснил замалчивание в Евросоюзе темы нарушений прав человека на Украине. "Несомненно, сказывается так называемый геополитический фактор", — отметил европарламентарий.
"То, что мы сегодня наблюдаем на Украине, не является способом достижения европейской перспективы" – добавил Пирински.