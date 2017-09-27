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В мире

"Страна второго сорта": почему Польша обвиняет Германию в связях с Россией

19:2127.09.2017
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© REUTERS / Slawomir KaminskiПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фотоПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
© REUTERS / Slawomir Kaminski

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда обвинил "некоторых европейских политиков" в связях с российским бизнесом. Это "угроза безопасности в Европе", считает Дуда. Причины демарша — сразу против Брюсселя, Берлина и Москвы — следует искать не только в патологической и уже хронической антироссийской фобии, но и в комплексе "младшего брата", который все сильнее беспокоит польскую политическую верхушку. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон уже практически открыто предложил разделить ЕС на страны "первого" и "второго" сорта. Польша, естественно, попадает во вторую категорию.

Не смейте дружить с Россией!

"Многие европейские политики поддерживают тесные контакты с представителями российского бизнеса, что вызывает особенное беспокойство в условиях агрессивной политики Кремля у восточных границ Евросоюза. Сложно найти более выразительный пример пренебрежения безопасностью части стран европейского сообщества", — жалуется польский президент.

Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Нетрудно догадаться, что этот камень полетел в огород Германии. Именно оттуда громче всего раздаются голоса политиков, предупреждающих, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб экономическим интересам государств Европы. И что недавно введенные Вашингтоном в отношении Москвы ограничительные меры могут коснуться европейских компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток — 2".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода "Северный поток 2"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трубы для газопровода "Северный поток 2"

При этом именно Берлин выступает главным инициатором политического и экономического давления на Польшу, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он напоминает о недавнем заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля, де-факто поставившем Варшаву в один ряд с Анкарой.

"Вызвавшая возмущение в ЕС судебная реформа, ужесточение требований к СМИ, вызванные действиями властей протестные акции — все это стало причиной введения Евросоюзом ограничительных мер в отношении Польши и может явиться основанием для оказания экономического давления на нее", — говорит Абзалов.

"Заявления Анджея Дуды — касающиеся как процессов, происходящих в ЕС, так и вовлеченности европейских политиков в совместный бизнес с Россией, — преследуют исключительно политические цели. И на самом деле они направлены не на интеграцию, а на дезинтеграцию в Европе, поскольку пренебрежение к реальным жизненным интересам в едином экономическом пространстве ведет именно к этому", — уверен директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.

По словам эксперта, безопасность на Европейском континенте напрямую связана с развитием успешного и взаимовыгодного сотрудничества в бизнесе — как между членами ЕС, так и с другими государствами мира, включая Россию. Это касается и польского бизнеса, который из-за оголтелой антироссийской политики своего государства уже понес немалые потери — прежде всего на российском рынке.

Лидеры и аутсайдеры

В своей речи Анджей Дуда перечислил пять проблем, наносящих, по его мнению, вред европейскому сообществу. Кроме "связей с российским бизнесом", это идея "так называемой Европы двух скоростей", "возвращение протекционизма", реакция в Евросоюзе на миграционный кризис и "кульминация власти европейских инстанций", которые "вмешиваются в дела демократически избранной власти".

По времени речь Дуды совпала с выступлением президента Франции Эммануэля Макрона, который представил свой план реформирования "медленных и неэффективных европейских институций". Недавно избранный лидер Пятой республики считает, что у членов ЕС должны быть общие налоги и бюджет, единая армия и глубоко интегрированная политика в области образования.

© AFP 2017 / Ludovic Marin, POOLВыступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне в Париже, Франция. 26 сентября 2017
© AFP 2017 / Ludovic Marin, POOL
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне в Париже, Франция. 26 сентября 2017

Польский политик Лешек Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Чтобы смикшировать шок от неминуемого в этом случае роста расходов, французский президент предлагает проводить реформы лишь в тех странах, которые готовы к ним, — с тем чтобы остальные могли также присоединиться в будущем. Это означает, что Франция как раз и предлагает концепцию "Европы двух скоростей", которая, по сути, сортирует членов ЕС на страны первого и второго ряда — лидирующие и "догоняющие". Что категорически не устраивает Польшу, которая в этом случае неминуемо оказывается во второй группе.

Не та Европа

Польшу не устраивают процессы, происходящие в Европейском союзе, который на глазах превращается из "леволиберального образования" в союз государств, где каждый член его будет иметь такой вес, какой он заслуживает, считает Дмитрий Абзалов. Варшава в свое время вступала в другой союз — организованный по принципу "одна страна — один голос". Там ее вердикт имел такое же значение, как мнение Берлина или Парижа.

"Политические амбиции Польского государства заставляют его лидеров делать громкие заявления, поскольку они никак не хотят смириться с ролью "страны второго сорта", которой в ближайшее время может оказаться Польша. Конечно, в Варшаве понимают, что им не под силу будет встать в один ряд с ведущими западными державами, но вырваться в первые — хотя бы на востоке Европы — они реально стремятся", — говорит Абзалов.

Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Репарация на 50 миллиардов. Варшава оценила свой ущерб от Германии

При этом польские руководители словно забывают, что в наметившийся в ЕС раскол они внесли немалую лепту. Как и другие члены Вышеградской четверки, Польша саботировала планы по приему беженцев, инициированные канцлером ФРГ Ангелой Меркель и утвержденные Брюсселем.

Претензий к Варшаве у Европейского союза все больше, и польские политики прекрасно понимают, что если так будет продолжаться, то название их страны в Европе скоро будут произносить через запятую с Турцией или Украиной.

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