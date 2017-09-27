В Киркуке надеются, что Россия поможет снизить напряженность в регионе

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Губернатор иракской провинции Киркук Наджмаддин Карим в интервью РИА Новости выразил надежду, что Россия и другие страны помогут снизить напряженность между Эрбилем и Багдадом.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента страны в среду право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук.

"Россия сегодня заявила, что она уважает волю курдского народа в создании независимого государства. Последовали обнадеживающие заявления и из Госдепартамента США, из Франции и Канады. Все призывают к диалогу между сторонами. Надеюсь, что добрая воля этих стран, среди которых и Россия, помогут снизить напряженность, которая пока существует лишь в СМИ, чтобы она только в СМИ и осталась, не распространяясь дальше", — заявил губернатор, являющийся одним из лидеров влиятельной партии курдской автономии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК).

Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

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