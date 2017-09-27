В Киркуке надеются, что Россия поможет снизить напряженность в регионе

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Губернатор иракской провинции Киркук Наджмаддин Карим в интервью РИА Новости выразил надежду, что Россия и другие страны помогут снизить напряженность между Эрбилем и Багдадом.
"Россия сегодня заявила, что она уважает волю курдского народа в создании независимого государства. Последовали обнадеживающие заявления и из Госдепартамента США, из Франции и Канады. Все призывают к диалогу между сторонами. Надеюсь, что добрая воля этих стран, среди которых и Россия, помогут снизить напряженность, которая пока существует лишь в СМИ, чтобы она только в СМИ и осталась, не распространяясь дальше", — заявил губернатор, являющийся одним из лидеров влиятельной партии курдской автономии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК).
Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.
Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.
Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.
В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.
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