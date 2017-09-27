Эксперт: при создании государства у курдов возникнут проблемы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курдское национальное движение не едино, при воплощении объединяющей их идеи создания государства возникнут проблемы, заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

"Сейчас оно объединено этой идеей, но когда эта идея будет осуществляться, наверняка, возникнут проблемы и с властью, кому будет принадлежать власть, кто будет руководить будущим государством, каковы эти силы", — заявил он журналистам на пресс-конференции, организованной в МИА "Россия сегодня". Долгов указал, что в Иракском Курдистане существует более 100 партий, среди которых есть и те, кто против лидера Курдистана Масуда Барзани.

"Создание любого нового национального государства несет с собой кроме эйфории народа, который создает это государство, целый комплекс проблем, прежде всего границ", — сказал Долгов. В качестве примера эксперт привел споры по поводу статуса провинции Киркук.

При этом Долгов уверен, что эти проблемы решаемы, "если будет воля и у представителей Иракского Курдистана, у руководства его, и у соседей".

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.