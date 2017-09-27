Эксперт: при создании государства у курдов возникнут проблемы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курдское национальное движение не едино, при воплощении объединяющей их идеи создания государства возникнут проблемы, заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов.
"Создание любого нового национального государства несет с собой кроме эйфории народа, который создает это государство, целый комплекс проблем, прежде всего границ", — сказал Долгов. В качестве примера эксперт привел споры по поводу статуса провинции Киркук.
В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.