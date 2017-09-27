Савченко: пожар на складах под Винницей мог скрыть следы торговли оружием

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко допускает, что пожар на складах боеприпасов под Винницей могли организовать для того, чтобы скрыть следы торговли Украиной оружием.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Речь идет о следующем, мы видим очень много складов на Украине, которые подрываются. Как они подрываются, будет устанавливать следствие, но эти склады очень длительное время опустошались торговлей оружием. Сейчас все эти склады, которые взрываются, надо проанализировать, что находилось на складах", — заявила Савченко в среду в эфире телеканала "112.Украина".

Она упомянула презентацию незадолго до взрывов под Винницей нового отчета международной правозащитной организации Amnesty International, в котором говорилось о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. Госслужба экспортного контроля Украины опровергала эту информацию.

По мнению Савченко, при установлении истинных причин пожара на складах нужно "зрить в корень". "Мы не смотрим на то, что склады могли быть пустыми наполовину, поэтому они подрываются", — добавила она.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.