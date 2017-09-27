Турецкие авиакомпании прекратят полеты в Иракский Курдистан

АНКАРА, 27 сен — РИА Новости. Турецкие авиакомпании прекращают с пятницы выполнять авиарейсы в аэропорты Иракского Курдистана, говорится в заявлении генконсульства Турции в Эрбиле.

Ранее Управление гражданской авиации Ирака (CAA) сообщило, что авиавласти с 18.00 по местному времени (совпадает с московским) 29 сентября прекращают все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане после референдума о независимости автономного региона.

"В связи с предписанием Управления гражданской авиации Ирака рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus в Эрбиль и Сулейманию и обратно с 18.00 пятницы осуществляться не будут", — говорится в заявлении.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.