Независимость Курдистана поддержали 90% жителей Киркука, заявил Карим

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Доля проголосовавших за независимость Иракского Курдистана от Багдада в провинции Киркук может составить 90%, заявил в интервью РИА Новости губернатор Киркука Наджмаддин Карим.
"Явка на голосовании в Киркуке превысила 70%. Я ожидаю, что доля проголосовавших за независимость будет составлять 90%. Среди них не только курды, но и туркмены, арабы и христиане", — сказал губернатор, являющийся одним из лидеров влиятельной партии курдской автономии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК).
Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.
Ранее Карим заявил РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.
В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.