Независимость Курдистана поддержали 90% жителей Киркука, заявил Карим

Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017

Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Доля проголосовавших за независимость Иракского Курдистана от Багдада в провинции Киркук может составить 90%, заявил в интервью РИА Новости губернатор Киркука Наджмаддин Карим.

Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.

"Явка на голосовании в Киркуке превысила 70%. Я ожидаю, что доля проголосовавших за независимость будет составлять 90%. Среди них не только курды, но и туркмены, арабы и христиане", — сказал губернатор, являющийся одним из лидеров влиятельной партии курдской автономии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК).

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Ранее Карим заявил РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.