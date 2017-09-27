В Курдистане назвали условия, при которых останутся в составе Ирака

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курдистан может остаться в составе Ирака только в том случае, если получит международные гарантии безопасности, в том числе — размещение миротворцев ООН, заявил в среду представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр.
"Нам все это ни к чему, только независимость может гарантировать (защиту) Курдистану", — добавил Бабакр.
В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.
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