В Курдистане назвали условия, при которых останутся в составе Ирака

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курдистан может остаться в составе Ирака только в том случае, если получит международные гарантии безопасности, в том числе — размещение миротворцев ООН, заявил в среду представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр.

"Ирак покупает оружие у России, у США… Мы напуганы, гарантии никакой нет. Если будут международные гарантии, пускай войска ООН будут международные, то мы согласимся остаться в составе Ирака, с удовольствием останемся, нам эти проблемы не нужны. Но Ирак всеми силами вооружается, создана шиитская милиция… Против кого это оружие, естественно против курдов и против суннитов", — сказал Бабакр на пресс-конференции в МИА Россия сегодня".

"Нам все это ни к чему, только независимость может гарантировать (защиту) Курдистану", — добавил Бабакр.

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

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