Конгресс заподозрил Россию в манипулировании энергорынком США через соцсети

ВАШИНГТОН, — РИА Новости. В палате представителей конгресса США заподозрили российские компании в попытке манипулирования американским энергетическим рынком через социальные сети Facebook, Twitter и Alphabet. С просьбой дать пояснения на этот счет в эти компании накануне обратился глава комитета палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям республиканец Ламар Смит.

В своем письме, текст которого опубликован на сайте комитета, Смит просит компании предоставить информацию о покупке "российскими организациями" рекламы в соцсетях, направленной против добычи ископаемых видов топлива и фрекинга (технология применяется при добыче сланцевой нефти – ред.).

"В свете раскрытия (компанией) Facebook более 100 тысяч (единиц) рекламы в социальных сетях, связанных с российскими аккаунтами, нацеленными на вмешательство и влияние на политику США через соцсети, весьма вероятно, что Россия предприняла аналогичные попытки по влиянию на энергетический рынок США через социальные сети", — говорится в письме. В документе конгрессмен ссылается на сообщения СМИ и данные разведки США, не уточняя, какие именно.

"Социальные медиа платформы, такие как Twitter и Facebook, имеют возможность служить эффективным пропагандистским орудием, передавая конкретные сообщения целевой аудитории в конкретном географическом регионе. Комитет обеспокоен тем, что вызывающие рознь социальные и политические сообщения, переданные через социальные сети, негативно сказываются на некоторых секторах энергетики, что может подавить научные исследования и разработки в секторе ископаемого топлива и расширить потенциал природного газа", — отмечается в сообщении.

Ранее США не раз выражали обеспокоенность "чрезмерной зависимостью" Европы от российского газа. В качестве альтернативы Вашингтон активно продвигает свои более дорогостоящие для европейцев проекты поставки сжиженного газа. При этом прежняя администрация Барака Обамы в отличие от нынешней выступала за постепенное замещение ископаемых видов топлива новыми экологически чистыми источниками.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".