Винницкие власти уточнили, сколько боеприпасов находится на складах области

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (51)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Около 188 тысяч тонн боеприпасов хранится на складах Минобороны Украины вблизи города Калиновка Винницкой области, где в ночь на среду начался пожар, сообщается на сайте Винницкой областной государственной администрации.

Ранее пресс-служба облгосадминистрации сообщала со ссылкой на данные Минобороны, что на складах хранится около 83 тысяч тонн боеприпасов.

"На складах хранится приблизительно 188 тысяч тонн боеприпасов, население военного городка — 1100 человек, общая площадь территории — 586 гектаров", — говорится в сообщении.

По информации администрации, в пятикилометровую зону эвакуации попали пять населенных пунктов, население которых составляет более 26 тысяч человек. "По состоянию на 12 часов (совпадает с мск) эвакуированы более 30 тысяч человек, в том числе через пункты эвакуации — более 9 тысяч человек, выехали самостоятельно на собственном транспорте — более 21 тысячи человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются", — отмечается в сообщении.

По состоянию на 13.00 информации о погибших нет, пострадали две женщины, они госпитализированы.

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