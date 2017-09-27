Под Винницей после пожара Нацгвардия Украины будет следить за безопасностью

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (51)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Более 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины привлекли к недопущению мародерства в городе Калиновка Винницкой области, где горит военный склад с боеприпасами и откуда многих местных жителей эвакуировали, сообщила в среду пресс-служба Винницкой областной администрации.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Для недопущения фактов мародерства в городе Калиновка, несанкционированного допуска граждан к зоне возможного поражения от Национальной гвардии привлечено 227 человек и 18 единиц техники. Личный состав выполняет задачи путем патрулирования 22 совместных с Нацполицией Украины патрулей, 18 самостоятельных, 4 автомобильных патрули и организована работа контрольно-пропускного пункта Нацгвардии", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для недопущения распространения пожара на лестные массивы привлекли пожарную авиацию. Привлечены два пожарных самолета Госслужбы по ЧС. Также к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены семь противопожарных танков, две инженерные машины и средства воздушной разведки.