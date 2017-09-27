Советник Порошенко: склады боеприпасов под Винницей были загружены на 57%

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Склады боеприпасов в Винницкой области, где продолжается пожар, были загружены на 57%, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков в среду.
Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.
По его словам, самолеты, которые задействованы в тушении пожара, уже начали сброс воды. "Работают самолеты МЧС, сбрасывают воду. Первые заходы удачны, отсекают от очага те открытые площадки, которые целы", — сообщил Бирюков.
Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, для недопущения распространения лесного пожара были привлечены два пожарных самолета Ан-32П. "По состоянию на 15.30 (совпадает с мск) авиацией ГСЧС осуществлено четыре сброса воды на очаги пожара, где снижена опасность", — говорится в сообщении на сайте ведомства.