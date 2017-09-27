Советник Порошенко: склады боеприпасов под Винницей были загружены на 57%

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (48)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Склады боеприпасов в Винницкой области, где продолжается пожар, были загружены на 57%, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков в среду.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.

"Загрузка склада была в размере 57%. Кто и зачем вбрасывал информацию про перегрузку склада — риторический вопрос. Подземные хранилища и укрытия целы. Часть открытых площадок целы", — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, самолеты, которые задействованы в тушении пожара, уже начали сброс воды. "Работают самолеты МЧС, сбрасывают воду. Первые заходы удачны, отсекают от очага те открытые площадки, которые целы", — сообщил Бирюков.

Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, для недопущения распространения лесного пожара были привлечены два пожарных самолета Ан-32П. "По состоянию на 15.30 (совпадает с мск) авиацией ГСЧС осуществлено четыре сброса воды на очаги пожара, где снижена опасность", — говорится в сообщении на сайте ведомства.