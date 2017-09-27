В Мехико 1,5 тысячи зданий находятся под угрозой обрушения

Спасатели продолжают искать живых под завалами после землетрясения в Мехико. 23 сентября 2017

Спасатели продолжают искать живых под завалами после землетрясения в Мехико. 23 сентября 2017

МЕХИКО, 27 сен — РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч зданий могут обрушиться в Мехико после землетрясения, которое произошло на прошлой неделе, заявил национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

"Проверено около восьми тысяч строений, из их числа есть 1,5 тысячи с риском обрушения", — заявил Пуэнте в интервью телевидению Excelsior

По его словам, даже обычное дорожное движение в городе создает сильные вибрации, а если власти задействуют тяжелую технику для разбора завалов, то риск обвалов будет очень высоким.

Пуэнте отметил, что еще предстоит обследовать порядка 11 тысяч зданий на предмет опасности обрушения.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, погибли 333 человека, из них 194 — в Мехико.