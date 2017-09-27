Ляшко пообещал доехать до Москвы на танке

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко во время визита на Харьковский завод им. Малышева с танка объявил о намерении доехать "до Москвы". Соответствующее видео размещено на YouTube-канале политика.

На кадрах депутат облачается в армейский комбинезон, надевает танковый шлемофон и поднимается на боевую машину "Оплот". Перед тем как тронуться с места, Ляшко произносит: "До победы, до Москвы".

Олег Ляшко неоднократно оказывался в центре внимания общественности. Так, в апреле он рассказал подписчикам в Facebook, что предложил британской королеве попробовать украинскую картошку. Пост лидера "Радикальной партии" вызвал неоднозначную реакцию в сети. Несколько раз депутат устраивал драки в парламенте, блокировал трибуну Рады, требовал импичмента президента.