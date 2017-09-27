Матвиенко о законе об образовании на Украине: для ЕС наступил момент истины

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что с принятием Украиной закона об образовании для европейских и международных институтов "наступил момент истины": важно, как они отреагируют на нарушение Киевом всех основополагающих международных соглашений.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

"Украина грубо переступила "красную черту", нет ни одного международного документа, который не был бы нарушен — это и конвенция о правах и свободах человека, об образовании, о культуре", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она подчеркнула, что "для Запада наступил момент истины". Либо они отреагируют адекватно, что для всех стран одинаковы требования по соблюдению прав человека, либо они промолчат, и "это будут двойные стандарты", сказала спикер.

Парламентарий считает, что дальше мириться с действиями киевских властей международному сообществу недопустимо. По ее словам, есть много европейских институтов – Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ, других международных структур. "Пусть они ответят, допустимо ли в наше время такое грубое попрание международных конвенций", — заключила Матвиенко.