Матвиенко о законе об образовании на Украине: для ЕС наступил момент истины

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что с принятием Украиной закона об образовании для европейских и международных институтов "наступил момент истины": важно, как они отреагируют на нарушение Киевом всех основополагающих международных соглашений.
"Украина грубо переступила "красную черту", нет ни одного международного документа, который не был бы нарушен — это и конвенция о правах и свободах человека, об образовании, о культуре", — сказала Матвиенко журналистам в среду.
Парламентарий считает, что дальше мириться с действиями киевских властей международному сообществу недопустимо. По ее словам, есть много европейских институтов – Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ, других международных структур. "Пусть они ответят, допустимо ли в наше время такое грубое попрание международных конвенций", — заключила Матвиенко.