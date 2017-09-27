В Киркуке назвали политизированным решение Ирака ввести войска в провинцию

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение иракского парламента о вводе войск в провинцию Киркук связано с политическим торгом и политическим давлением из-за надвигающихся в стране выборов в законодательный совет, об этом РИА Новости заявил ее губернатор Наджмаддин Карим.
"Эти новости далеки от реальности, и возможно часть из них является политическим торгом, политическим давлением, в особенности, потому что в Ираке надвигаются выборы в 2018 году", — заявил губернатор провинции.
Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.
Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.
Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.
В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.