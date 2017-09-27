В Киркуке назвали политизированным решение Ирака ввести войска в провинцию

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение иракского парламента о вводе войск в провинцию Киркук связано с политическим торгом и политическим давлением из-за надвигающихся в стране выборов в законодательный совет, об этом РИА Новости заявил ее губернатор Наджмаддин Карим.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента страны в среду право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук.

"Эти новости далеки от реальности, и возможно часть из них является политическим торгом, политическим давлением, в особенности, потому что в Ираке надвигаются выборы в 2018 году", — заявил губернатор провинции.

Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.