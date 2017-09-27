В Крыму заявили, что миссия ООН могла приехать, но постоянно отказывалась

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Мониторинговая миссия управления Верховного комиссара ООН по правам человека неоднократно могла посетить Крым, чтобы сформировать непредвзятую позицию о ситуации на полуострове, но отказывались по формальным причинам, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

В докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в понедельник, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к РФ, в том числе властями Украины, а также России. Доклад сконцентрирован на ситуации с правами человека в российском Крыму, который в миссии называют украинской территорией, "временно оккупированной Российской Федерацией". Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В миссии отмечают, что не имели доступа в Крым и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, с Украины.

"Можно приехать в Крым. Мы неоднократно приглашали представителей и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека приехать. Но, разумеется, приехать с объективной миссией, не привозить с собой заранее подготовленный доклад, под который пытаться подложить некие факты, выискивать нескольких человек, которые бы поливали грязью существующие в Крыму власти. Такой приезд возможен через каналы Министерства иностранных дел Российской Федерации, через Москву, но от этого управление Верховного комиссара, к сожалению, отказывается" — сказал Мурадов журналистам во время видеомоста Москва-Симферополь.

По его словам, в структурах ООН "техническая, формальная сторона" вопроса перекрывает стремление получить объективную информацию из Крыма.

"Для них это оказывается выше, но, тем не менее, они со своими клеветническими заявлениями продолжают выступать. Мы призываем к тому, чтобы был дан объективный анализ ситуации в Крыму. Эта ситуация абсолютно спокойная, конструктивная", — сказал Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".