В Крыму заявили, что миссия ООН могла приехать, но постоянно отказывалась

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Мониторинговая миссия управления Верховного комиссара ООН по правам человека неоднократно могла посетить Крым, чтобы сформировать непредвзятую позицию о ситуации на полуострове, но отказывались по формальным причинам, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Можно приехать в Крым. Мы неоднократно приглашали представителей и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека приехать. Но, разумеется, приехать с объективной миссией, не привозить с собой заранее подготовленный доклад, под который пытаться подложить некие факты, выискивать нескольких человек, которые бы поливали грязью существующие в Крыму власти. Такой приезд возможен через каналы Министерства иностранных дел Российской Федерации, через Москву, но от этого управление Верховного комиссара, к сожалению, отказывается" — сказал Мурадов журналистам во время видеомоста Москва-Симферополь.
По его словам, в структурах ООН "техническая, формальная сторона" вопроса перекрывает стремление получить объективную информацию из Крыма.
"Для них это оказывается выше, но, тем не менее, они со своими клеветническими заявлениями продолжают выступать. Мы призываем к тому, чтобы был дан объективный анализ ситуации в Крыму. Эта ситуация абсолютно спокойная, конструктивная", — сказал Мурадов.