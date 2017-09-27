Под Винницей спасателям передали танк для ликвидации пожара на складе

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (47)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Госпредприятие "Львовский бронетанковый завод" передало спасателям специальный пожарный танк ГПМ-72 для ликвидации пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области, сообщила в среду пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Этот пожарный танк является одной из самых передовых разработок завода в сфере специальной техники и уже прошел заводские и ведомственные испытания, во время которых доказал свои высокие характеристики… Сейчас ГПМ-72 уже отправлен из "Львовского бронетанкового завода" в Винницу, где сможет помочь украинским спасателям в тушении пожара", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, танк оснащен пожарной цистерной, вместимость которой составляет 20 тонн, современным пожарным насосом и лафетом, с помощью которых можно тушить пожар на расстоянии до 100 метров. Как отмечается, у него повышенная проходимость и защита экипажа от поражениями различными типами боеприпасов и огня. "Для этого спасатели защищены 30-миллиметровой броней, в кабине установлена ​​фильтровентиляционная установка", — добавили в ведомстве.