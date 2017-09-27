В Киркуке заявили, что не допустят вхождения иракской армии в провинцию

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Силы безопасности иракской провинции Киркук не позволят армии страны войти в провинцию, заявил РИА Новости ее губернатор Наджмаддин Карим.

Ранее в среду премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента страны право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук.

"В приходе армии нет необходимости, мы не допустим вхождения армии. Мы знаем позицию армии, когда она была в таких районах как Мосул, Хавиджа, Рамади, как они исчезли при возникновении отрядов ИГ*. Мы в Киркуке полагаемся на наши силы безопасности, среди которых: Пешмерга, Асаиш (служба безопасности), полиция", — заявил губернатор провинции.

Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

В минувший понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.