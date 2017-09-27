В Киркуке заявили, что не допустят вхождения иракской армии в провинцию

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Силы безопасности иракской провинции Киркук не позволят армии страны войти в провинцию, заявил РИА Новости ее губернатор Наджмаддин Карим.
"В приходе армии нет необходимости, мы не допустим вхождения армии. Мы знаем позицию армии, когда она была в таких районах как Мосул, Хавиджа, Рамади, как они исчезли при возникновении отрядов ИГ*. Мы в Киркуке полагаемся на наши силы безопасности, среди которых: Пешмерга, Асаиш (служба безопасности), полиция", — заявил губернатор провинции.
Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.
Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.
Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.
В минувший понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.