Под Винницей приостановили работу потенциально опасных объектов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Работа потенциально опасных объектов, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в Винницкой области, где горят склады боеприпасов, приостановлена, персонал эвакуирован, сообщается на сайте областной администрации в среду.
"Приостановлена работа потенциально опасных объектов в зоне чрезвычайной ситуации, проведена эвакуация работающего персонала", — говорится в сообщении администрации.
"Эвакуационными и общественными организациями проведен подворный обход жилых помещений с целью вывоза людей пожилого возраста, инвалидов, детей в безопасные места. Районными государственными администрациями созданы комиссии по определению нанесенного материального ущерба в населенных пунктах, подлежащих эвакуации, и составления соответствующих актов", — сообщили в областной госадминистрации.