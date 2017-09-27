Под Винницей приостановили работу потенциально опасных объектов

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Работа потенциально опасных объектов, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в Винницкой области, где горят склады боеприпасов, приостановлена, персонал эвакуирован, сообщается на сайте областной администрации в среду.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов в зоне чрезвычайной ситуации, проведена эвакуация работающего персонала", — говорится в сообщении администрации.

Также временно приостановлено обучение в дошкольных и образовательных учреждениях в населенных пунктах, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

"Эвакуационными и общественными организациями проведен подворный обход жилых помещений с целью вывоза людей пожилого возраста, инвалидов, детей в безопасные места. Районными государственными администрациями созданы комиссии по определению нанесенного материального ущерба в населенных пунктах, подлежащих эвакуации, и составления соответствующих актов", — сообщили в областной госадминистрации.