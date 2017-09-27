Премьер Ирака пообещал вернуть контроль над Курдистаном силой закона

БАГДАД, 27 сен — РИА Новости. Багдад силой закона и конституции вернет под свой контроль автономный Иракский Курдистан, где в понедельник прошел референдум о независимости, заявил в речи перед парламентом премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Не может быть борьбы между сынами одной родины, но мы применим закон, и вы увидите", — заявил аль-Абади.

Аль-Абади призвал курдов отказаться от попавших под их контроль районов за пределами автономии, а также отменить результаты референдума. Премьер вновь подчеркнул, что Багдад не будет работать с итогами голосования.

"Нужно отменить референдум и войти в прямой диалог в рамках конституции… Мы абсолютно не будем говорить о результатах референдума", — заявил глава иракского правительства.

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.