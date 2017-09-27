Премьер Ирака получил право на ввод войск в спорный район Киркука

БАГДАД, 27 сен — РИА Новости. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента право на ввод войск в спорный нефтяной район северной провинции Киркук, занятый Иракским Курдистаном, следует из решения депутатов.
В понедельник в автономном Иракском Курдистане прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, в том числе в районах, которые официально по конституции Ирака не входят в состав автономии, в частности, в нефтеносной провинции Киркук.
Курды заняли районы в Киркуке в ходе борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Официальные итоги референдума в Иракском Курдистане будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.