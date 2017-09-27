В Киеве постановили взыскать дивиденды "Газтранзита" в счет "Газпрома"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания 79,8 миллиона гривен (около 3,1 миллиона долларов) с "Газтранзита" в счет штрафа "Газпрома", выписанного компании Антимонопольным комитетом Украины по обвинению в злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке транзита голубого топлива, сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящих судебных инстанций, отказавших в предоставлении разрешения на списание дивидендов "Газтранзита" за 2016 год в объеме 3,1 миллион долларов в счет погашения штрафа "Газпрома" за злоупотребление монопольным положением на рынке газа Украины. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Хозяйственный суд Киева.

"Буквально несколько минут назад Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 миллиона гривен. Это дивиденды российского газового монополиста ("Газпрома" — ред.) в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины", — написал Петренко в Facebook в среду.

Он также добавил, что Минюст продолжает работать над исполнением судебного решения по взысканию с "Газпрома" в бюджет Украины 171 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ). Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев завершил списание около 3,1 миллиона долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.

АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины. "Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.