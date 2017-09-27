В Киеве постановили взыскать дивиденды "Газтранзита" в счет "Газпрома"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания 79,8 миллиона гривен (около 3,1 миллиона долларов) с "Газтранзита" в счет штрафа "Газпрома", выписанного компании Антимонопольным комитетом Украины по обвинению в злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке транзита голубого топлива, сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко.
"Буквально несколько минут назад Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 миллиона гривен. Это дивиденды российского газового монополиста ("Газпрома" — ред.) в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины", — написал Петренко в Facebook в среду.
Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ). Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев завершил списание около 3,1 миллиона долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.
АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".