Силовики выпустили более 100 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (282)

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам в среду начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении по прилегающим районам семи населенных пунктов выпущено 27 танковых снарядов, 28 мин калибром 120 миллиметров и 40 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Безсонов.

По его словам, по населенным пунктам на мариупольском и горловском направлениях силовики выпустили 18 мин.