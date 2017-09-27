Силовики выпустили более 100 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам в среду начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.
"На донецком направлении по прилегающим районам семи населенных пунктов выпущено 27 танковых снарядов, 28 мин калибром 120 миллиметров и 40 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Безсонов.
По его словам, по населенным пунктам на мариупольском и горловском направлениях силовики выпустили 18 мин.