В ЛНР заявили, что силовики стягивают технику к линии соприкосновения

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Украинские силовики стягивают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В населенный пункт Счастье отмечено прибытие шести грузовых автомобилей также с личным составом и боеприпасами и четырех БМП", — сказал он.

По словам Марочко, Киев продолжает наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения.

"По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 14 механизированной бригады для усиления 1-го и 2-го батальонов в населенный пункт Старый Айдар прибыла колонна техники противника, состоящая из двух БМП, трех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.