Стали известны подробности о задержанных в Испании россиянах

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Задержанные в испанской провинции Малага россияне подозреваются в связях с Солнцевской и Измайловской преступными группировками, сообщает Гражданская Гвардия Испании.
Среди задержанных – владелец футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг и директор сети гостиниц Арнольд Тамм (Спиваковский). Последний, по данным испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем, которого разыскивает ФБР. По данным газеты ABC, Спиваковский приехал в Испанию на неделю отдохнуть.
Расследование началось еще четыре года назад. Задержания, проведенные во вторник в Испании, привели к "обезвреживанию структур российских преступных группировок Солнцевская и Измайловская, осевших в Испании", сообщает Гвардия.
Ведомство заявляет, что эти группировки, соперничающие между собой в России, в Испании связаны между собой. По версии следствия, в Испании они создали сложную бизнес-структуру по отмыванию денег, полученных незаконным путем, в первую очередь через футбольный клуб "Марбелья" и гольф-клуб Dama de noche в Марбелье. Все эти компании принадлежат Гринбергу.
Еще один задержанный Олег Кузнецов, который, как полагает следствие, несколько лет назад приобрел находившуюся на грани банкротства компанию по производству бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas, и через нее отмывал деньги. Задержаны еще два руководителя этой компании.
В ходе обысков были найдено большое количество наличных, изъяты 23 дорогих автомобиля, оружие, документация, говорится в сообщении ведомства.
Задержанные 29 сентября предстанут перед судом Малаги, который примет решение о мере пресечения.