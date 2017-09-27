Стали известны подробности о задержанных в Испании россиянах

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Задержанные в испанской провинции Малага россияне подозреваются в связях с Солнцевской и Измайловской преступными группировками, сообщает Гражданская Гвардия Испании.

В рамках операции "Олигарх" во вторник были задержаны 11 человек, проведены 18 обысков, говорится в сообщении ведомства. Следствие полагает, что в Испании подозреваемые отмыли 30 миллионов евро, полученные незаконным путем в России.

Среди задержанных – владелец футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг и директор сети гостиниц Арнольд Тамм (Спиваковский). Последний, по данным испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем, которого разыскивает ФБР. По данным газеты ABC, Спиваковский приехал в Испанию на неделю отдохнуть.

Расследование началось еще четыре года назад. Задержания, проведенные во вторник в Испании, привели к "обезвреживанию структур российских преступных группировок Солнцевская и Измайловская, осевших в Испании", сообщает Гвардия.

Ведомство заявляет, что эти группировки, соперничающие между собой в России, в Испании связаны между собой. По версии следствия, в Испании они создали сложную бизнес-структуру по отмыванию денег, полученных незаконным путем, в первую очередь через футбольный клуб "Марбелья" и гольф-клуб Dama de noche в Марбелье. Все эти компании принадлежат Гринбергу.

В ходе операции также был задержан вице-президент клуба "Марбелья" Герман Пастушенко, вызваны для дачи показаний другие руководители клуба. На стадионе в офисах клуба проведены обыски, говорится в сообщении.

Еще один задержанный Олег Кузнецов, который, как полагает следствие, несколько лет назад приобрел находившуюся на грани банкротства компанию по производству бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas, и через нее отмывал деньги. Задержаны еще два руководителя этой компании.

В ходе обысков были найдено большое количество наличных, изъяты 23 дорогих автомобиля, оружие, документация, говорится в сообщении ведомства.

Задержанные 29 сентября предстанут перед судом Малаги, который примет решение о мере пресечения.