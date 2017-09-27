В ДНР за последние сутки из-за обстрелов погиб один человек

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Один человек погиб и один ранен в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки, заявил журналистам в среду начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня сообщили о ранении женщины в районе Ясиноватой в результате обстрела в среду.

"В результате обстрелов ранение получила жительница населенного пункта Васильевка 1937 года рождения", — сказал Безсонов.

Он добавил, что в результате обстрелов погиб один ополченец.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.