Химическая и радиационная обстановка в Винницкой области в норме

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Химическая и радиационная обстановка в Винницкой области Украины после пожара на складах боеприпасов не выходит за пределы нормы, сообщается на сайте Винницкого городского совета в среду.
Ранее в среду Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг информацию СМИ о том, что на горящих складах боеприпасов есть химическое оружие.
"По городу (Виннице — ред.) распространяются слухи о загрязнении воздуха в связи с якобы пожаром на химических складах в районе города Калиновка. Данная информация не соответствует действительности. По сообщениям оперативных дежурных Департамента гражданской защиты Винницкой облгосадминистрации и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, химическая, экологическая и радиационная обстановка — в норме", — говорится в сообщении.