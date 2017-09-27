Химическая и радиационная обстановка в Винницкой области в норме

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Химическая и радиационная обстановка в Винницкой области Украины после пожара на складах боеприпасов не выходит за пределы нормы, сообщается на сайте Винницкого городского совета в среду.

Ранее в среду Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг информацию СМИ о том, что на горящих складах боеприпасов есть химическое оружие.

"По городу (Виннице — ред.) распространяются слухи о загрязнении воздуха в связи с якобы пожаром на химических складах в районе города Калиновка. Данная информация не соответствует действительности. По сообщениям оперативных дежурных Департамента гражданской защиты Винницкой облгосадминистрации и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, химическая, экологическая и радиационная обстановка — в норме", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Roman Svitovi Очевидец снял на видео зарево от пожара на складе боеприпасов под Винницей

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".