Ссора в Италии переросла в столкновения между местными жителями и цыганами

РИМ, 27 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Дорожный конфликт в пригороде Рима перерос в продлившиеся всю ночь столкновения между местными жителями и цыганами, сообщили РИА Новости в полицейском управлении итальянской столицы.

Начало многочасовому противостоянию положила ссора на одном из перекрестков городка Гуидония-Монтечилио, расположенного в паре десятков километров к северо-востоку от Рима. Поздно вечером во вторник один из обитателей соседнего цыганского поселения за рулем красного фургона не поделил дорогу с местным жителем.

"Понятно, что цыгане и "нормальные" итальянцы там ладят не очень", — сказала собеседница агентства. Крики и автомобильные сигналы привлекли к злополучному перекрестку представителей обеих сторон. По ее словам, исчерпав аргументы, порядка сотни собравшихся перешли к выяснению отношений на кулаках и принялись бросать друг в друга камни. Также были предприняты попытки возвести баррикады.

На место происшествия прибыли экипажи полиции, карабинеры и мэр Гуидонии, которые пытались успокоить толпу. Городская "герилья" стихла только к 05.00. По ее итогам один человек заработал перелом носа, двое стражей порядка получили небольшие травмы, а цыган-зачинщик конфликта был задержан полицией за ношение кастета и небольшого топорика, обнаруженных в его фургоне.

В конце августа на восточной окраине Рима произошли между мигрантами из Африки и местными жителями. Причиной конфликта послужила перебранка между 40-летним уроженцем Эритреи и несколькими местными подростками. Согласно некоторым свидетельствам, во время разговора на повышенных тонах африканец принялся бросать в ребят камни. Мать одного из подростков отправилась в центр для мигрантов, чтобы разобраться в происшедшем. Однако после выяснения отношений около 50 беженцев, проживающих в этом здании, преградили ей дорогу домой. Тогда римлянка позвала на помощь других обитателей района, которые фактически взяли здание центра временного содержания беженцев в осаду. В ходе этих столкновений эритреец был ранен ножом в спину. Мужчину доставили в больницу, состояние его здоровья не вызывает у врачей опасений.

Неделей ранее в центре Рима близ железнодорожного вокзала Термини произошли серьезные столкновения между полицией и мигрантами, которых власти выселили из здания, где они нелегально проживали около четырех лет. Беженцы из Эфиопии и Эритреи разбили своеобразный лагерь прямо на газонах площади Независимости, а когда полицейские попробовали удалить их оттуда, в правоохранителей полетели камни, бутылки и даже газовые баллоны. В ответ стражи порядка применили силу, в частности, использовали водомет. Два человека тогда были задержаны за сопротивление полиции, несколько мигрантов были ранены. Это ЧП получило большой общественный резонанс и вызвало бурную полемику относительно перспектив дальнейшего пребывания мигрантов в Италии.