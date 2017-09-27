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Под Винницей горит крупнейший арсенал страны: треть боеприпасов уничтожена

Сюжет:
Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (40)
14:1127.09.2017
(обновлено: 14:12 27.09.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Пожар на крупнейшем украинском военном складе в селе Калиновка Винницкой области уничтожил около 30% арсенала. Интенсивность взрывов боеприпасов, которые происходят из-за пожара, снизилась, спасатели приступили к ликвидации возгорания и его последствий. Они обещают потушить пожар за сутки.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
В Киеве заявили, что пожару на складах под Винницей предшествовал взрыв
По данным полиции, жертв нет, пострадали и были госпитализированы два человека.

Правоохранители возбудили уголовное по статье "диверсия", президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет СНБО с участием руководства силовых ведомств.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Силовики говорят о диверсии

В Генштабе вооруженных сил Украины заявили, что рассматриваются разные версии происшествия. Министерство обороны усилило охрану военных объектов. Также украинские власти закрыли воздушное пространство над горящими складами в радиусе 50 километров, запрет на полеты будет действовать до четверга, в случае необходимости его могут продлить в оперативном порядке.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский политик: взрывы под Винницей очень сложно назвать диверсией
Военная прокуратура возбудила уголовное дело с квалификацией "диверсия". По словам пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елены Гитлянской, в состав созданной для расследования следственной группы вошли сотрудники СБУ, на месте работают следственно-оперативные группы военных прокуратур и подразделения главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Советник президента Украины Юрий Бирюков допустил, что пожар мог быть устроен при помощи беспилотника. Он заявил, что накануне пожара "боец с одного из постов успел доложить о странном звуке, через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке". Советник также заявил, что работники украинской спецслужбы "пытались перехватить" беспилотник.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк усмотрел в произошедшем "российский след". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет. Это мое личное мнение", — сказал Шкиряк.

Власти Украины и ранее усматривали "российский след" в происходивших на ее территории ЧП. "Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной", — написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, комментируя пожар на складах под Винницей.

Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Рособоронэкспорте объяснили, почему взрываются военные склады на Украине
В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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Очевидец снял на видео зарево от пожара на складе боеприпасов под Винницей

Треть арсенала уничтожена

По предварительной информации Генштаба Украины, пожар уничтожил около трети арсенала, находящегося на складе.

"С помощью беспилотного летательного аппарата было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% арсенала не пострадало от взрывов и пожаров", — сказал пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев.

При этом советник президента Бирюков заявил, что закрытые склады боеприпасов не пострадали, детонируют лишь снаряды, которые находятся на открытых площадках.

"Подземные хранилища стоят, бетонные ангары стоят, кирпичные склады стоят. "Полетели" открытые площадки. Хранить боеприпасы под открытым небом — это не наше изобретение, это распространенная практика. Конечно, хочется все поглубже. Но это миллионы долларов в стройку, которых в бюджете пока нет", — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Очевидцы рассказали о взрывах в Виннице
Пресс-служба Винницкой областной администрации сообщила со ссылкой на данные минобороны, что на складах находится около 83 тысяч тонн боеприпасов. Украинские СМИ заявили о наличии на горящих складах химического оружия, но в Генштабе это опровергли.

По данным Госслужбы по ЧС, для борьбы с огнем на складе задействованы два пожарных танка, три пожарных поезда, а также почти 700 спасателей и почти 150 единиц техники. Спасатели заявили, что в ликвидации пожала "есть позитивная динамика", а интенсивность взрывов уменьшилась. Госслужба по ЧС надеется за сутки потушить пожар, но на разминирование близлежащих территорий "нужно время".

Продолжается эвакуация

Украинские власти из-за происшествия проводят эвакуацию Калиновки и окрестных сел. По данным спасателей, эвакуированы около 30 тысяч человек. Для перевозки граждан задействованы 50 автобусов, некоторые граждане уезжают своим транспортом. В основном люди эвакуируются в Винницу, они размещаются в социальных учреждениях, в том числе школах. Госкомпания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила, что готова предоставить пассажирские поезда для эвакуации жителей.

Силовики сообщили, что усилили охрану общественного порядка в районе происшествия во избежание случаев мародерства.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В Винницкой области закрыли четыре школы из-за пожара на складе боеприпасов
Очевидица происшествия, жительница Винницы Наталья рассказала РИА Новости, что взрывы всю ночь сотрясали областной центр — люди боялись спать и до сих пор не выпускают детей на улицы.

"Взрывы такие мощные, что тебя как будто подбрасывает. Стул просто подпрыгивает, а в проемах дрожат двери. Гремит далеко, а как будто сидишь на пороховой бочке. Конечно страшно… Все это началось вечером в 22.35 (совпадает с мск), я специально посмотрела на время. Мы сначала подумали, может быть землетрясение — где-нибудь в Карпатах дрожит, а у нас отдает", — рассказывает Наталья.

По ее словам, это не первый пожар на складах боеприпасов в Калиновке, но в прошлый раз взрывались патроны, и в Виннице это практически не ощущалось. Собеседница агентства рассказала, что ночью почти не спала — взрывы гремели каждые пару минут, а утром произошел один особенно мощный. "Многие люди ходили по двору, многие стояли на балконах", — сказала она, добавив, что при каждом взрыве включались автомобильные сигнализации.

В настоящее время, по ее словам, взрывов уже не слышно, они закончились около 9 часов утра. "Дети идут в школу, но на детской площадке никого нет, хотя обычно во дворе полно народу. Родители боятся выпускать детей гулять", — говорит Наталья.

Подробнее о пожарах на военных складах в мире в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

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